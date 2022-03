Bluescats feat. Tommie Harris

Wer Tommie Harris heute auf der Bühne erlebt, der schaut auf 80 Jahre gelebte Blues- Gospel und Jazz-Geschichte: authentisch, ehrlich, echt.

Tommie Harris wurde 1938 in Bessemer, Alabama, geboren. Über die US Air Force führte ihn sein Weg nach Deutschland. Hier gründete er 1964 seine erste Band. Seit 51 Jahren lebt Tommie Harris nun in Deutschland und tourt durch die ganze Welt. Er spielte mit verschiedensten Musikern, darunter große Namen wie Jimmie Reed und Luther Allison.

Musik ist die Heimat, die sich Tommie Harris bewahrt hat. In seiner bluesgetränkten Stimme liegen 50 Jahre Deutsch/Amerikanische Musikgeschichte. Auch in den USA wird sein Schaffen inzwischen gewürdigt. Tommie Harris wurde 1987 in die Alabama Jazz Hall Of Fame aufgenommen.

Rund 50 Jahre jünger sind die Bluescats. Jens Filser, Till Brandt und Bernd Oppel haben in ihrer Jugend mit Begeisterung den Klängen gelauscht, die Musiker wie Harris seit den 60gern auf deutsche Bühnen, ins Radio und ins Fernsehen brachten.

Filser, Brandt und Oppel haben ihren Weg als professionelle Musiker in Deutschland gemacht. Sie sind mit eigenen Bands, Get the Cat, Tommy Schneller u.A. unterwegs und haben Erfahrung in unterschiedlichen musikalischen Bereichen gesammelt. Der Blues ist jedoch weiterhin die große Leidenschaft der drei Bluescats. Sie spielen auf höchstem, professionellem Niveau: modern und gleichzeitig der Tradition verpflichtet.

So sind die Bluescats die ideale Band um Tommie Harris zu präsentieren. Sie schlagen gekonnt Brücken und zeigen, was der Blues ist: die Wurzel der Popmusik, die Nichts an Aktualität verloren hat.

Tommie Harris: Gesang

Jens Filser: Gitarre, Gesang

Bernd Oppel: Drums

Till Brandt: Bass, Gesang