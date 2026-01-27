Was ist die Seele des Blues? Die Bluescats ft. Greg Copeland haben sich auf die Suche nach ihr begeben und stellen fest, dass der Weg das Ziel ist.

Nicht die Antwort ist wichtig sondern die Suche. Greg Copeland wurde in Virginia geboren, lebt in Hameln und hat nach seinem Dienst in der US Air Force seine Kariere als Sänger gestartet. Zusammen mit ihm haben die Bluescats ein Programm erarbeitet, das der Seele des Blues nachspürt.

Startpunkt der Suche ist die tieftragende Stimme von Greg. Wenn er den Raum betritt, beeindruckt schon seine Statur; aber stimmt er den ersten Ton an, fühlt man sich gleich in die 69iger Jahre des vergangen Jahrhunderts versetzt, als Blues und Soul gemeinsam die Charts anführten. Von samtweich bis rau singt er den Blues und der Soul schwingt immer mit.

Die Bluescats - Jens Filser, Gitarre, Mickey Neher, Schlagzeug, und Till Brandt, Bass - zeigen einmal mehr ihr Gespür dafür, einen Gast optimal zu präsentieren. Mit modernem Groove und Achtung vor der Tradition gelingt es ihnen, Greg Copeland in all seinen Facetten zu Höchstleistungen zu inspirieren. Wenn die Bluescats den Bluesman Greg Copeland präsentieren spielen sie ein Programm aus Klassikern von Clapton bis Chuck Berry gemischt mit eigenen Bluessongs. Sind Sie neugierig auf die Seele des Blues? Machen Sie sich mit den Bluescats ft. Greg Copeland auf die Suche! Ein vergnüglicher Abend wird es gewiss.