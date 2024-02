Tommie Harris wurde 1938 in Bessemer, Alabama, geboren. Als Kind einer musikalischen Familie wurde ihm die Musik in die Wiege gelegt.

Seit 51 Jahren lebt er nun in Deutschland und tourt durch die ganze Welt. In seiner bluesgetränkten Stimme liegen 50 Jahre deutsch-amerikanische Musikgeschichte. 1987 wurde er in die Alabama Jazz Hall of Fame aufgenommen. Rund 50 Jahre jünger sind die Bluescats. Zusammen mit Jens Filser, Till Brandt, Bernd Oppel, Michael Dierks und Ralf Grotian spielen sie auf höchstem, professionellem Niveau, modern und gleichzeitig der Tradition verpflichtet.