Bluesfestival: Dr. Mablues & the detail horns

Die beste Empfehlung der Ärzteschaft: Rezeptfreie Medizin mit Dr. Mablues

Sie rockten bereits mehrfach das legendäre Montreux Jazz Festival, waren beim Bridgeport Rhythm ‘n‘ Blues-Festival in den USA mit von der Partie und teilten die Bühne unter anderem mit Blood, Sweat & Tears, Wilson Pickett, Los Lobos, Isaac Hayes und Arturo Sandoval.

Seit 40 Jahren zelebrieren Dr. Mablues & the detail horns mit grenzenloser Bandpower einen einzigartigen Mix aus bläserbetontem Rhythm ‘n‘ Blues, Rock und Soul. Obendrauf gibt’s noch außergewöhnliche A Capellas und einen wiederauferstandenen Elvis als Special Guest.

Mit einer unverwechselbaren Bühnenshow, und unwiderstehlicher Verbal-Akrobatik sorgen die neun Musiker aus dem Remstal für professionelles Entertainment – fürs und mit dem Publikum. Auch mit ihrem aktuellen Album „Celebrate The Day“ zeigen die Bluesdoktoren, dass ihre Songs von Hymne bis Augenzwinkern so vieles sind - nur garantiert nicht langweilig.

Wo auch immer sie auftreten: Die Band aus Deutschlands wildem Süden hat die ultimative Medizin für Ohren und Lachmuskeln im Gepäck und verteilt sie mit einer Spielfreude, die ihresgleichen sucht. – Kostprobe gefällig?