Bluesfestival: Hot 'n' Nasty

Pavillon Sindelfingen Calwer Str. 36 Sindelfingen

Die Besetzung besteht aus Gründungsmitglied Malte Triebsch (Gitarre), Robert Collins (Gesang), Dominique Ehlert (Schlagzeug) und Tim Gressler (Bass).  

Hot’n’Nasty wurde 2020 mit dem German Blues Award in der Kategorie  ’Beste  Band’  ausgezeichnet  und war zudem 2018 und 2019 Finalist bei der German Blues Challenge.   

Das aktuelle Album Live Still Rollin‘, das am 01.07.2025 erschien, wurde  wieder  von  Martin  Meinschäfer  (Aufnahmetechniker und Produzent  u.a.  für  Henrik  Freischlader,  Tommy  Schneller,  Kai Strauss und Layla Zoe) produziert.  

Die  Reaktion  der  Fachpresse  auf  Live  Still  Rollin’  war  überwältigend und Hot’n’Nasty wurde von diversen Magazinen zu einer der besten deutschen Bluesrock-Bands gekürt.   „Mit ihrem feurigen „Live Still Rollin‘ zeigen Hot’n’Nasty erneut, dass sie mit zu den besten Bluesrock-Truppen des Landes gehören“ schrieb Hooked On Music.

Und  auch den  internationalen Vergleich  braucht Hot’n’Nasty  nicht zu  scheuen. Musicreviews berichtete zur  Band: „Hot’n’Nasty  kann sich locker mit den führenden Blues-Rockern aus der ganzen Welt messen“. 

So ist es nicht verwunderlich, dass internationale namhafte Rockgrößen wie z.B. Wishbone Ash, Dr. Feelgood, Walter Trout, Ana Popovic und Chris Farlowe auf Hot’n’Nasty aufmerksam wurden und die Bühne mit ihnen teilten.

Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland sowie diverse TV-Specials brachten  der  Band  eine  große Fangemeinde  ein.  Im  Ruhrgebiet, aus dem die Musiker stammen, genießt die Band bereits Kultstatus.  

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Pavillon Sindelfingen
Pavillon Sindelfingen Calwer Str. 36 Sindelfingen
Konzerte & Live-Musik

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