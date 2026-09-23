Bluesfestival: Vanja Sky Band

Vanja Sky ist Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones. Sie besitzt die musikalische Ausstrahlung, um auf jeder Bühne ganz groß rauszukommen.

BLUES BLAST MAGAZINE, Illinois

Vanja Sky ist echt und authentisch. Mit einem Vintage-Sound der Achtziger, der an Joan Jett erinnert, singt Vanja ihre Songs mit derselben Schärfe und Hingabe, wie man sie von Chrissie Hynde von The Pretenders kennt.

BLUES MAGAZINE, Niederlande

Vanja Sky spielt erfrischenden Rock auf einem soliden Blues-Fundament. Sie verbindet Vintage- mit zeitgemäßem Sound – und das zahlt sich aus. Mit ihrer neuen Veröffentlichung hat sie einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht.

BLUES NEWS MAGAZINE, Deutschland

Mal kleine Blonde, mal hübsche Brünette – sie wechselt oft ihr Aussehen und ist nicht immer leicht zu erkennen. Doch sobald man ihre einzigartige Stimme hört, weiß man sofort, dass sie es ist: die talentierte Vanja Sky und ihre Band.

FEEDBACK MUSIC, Frankreich

Die junge kroatische Gitarristin Vanja Sky formt beeindruckend ihren eigenen Stil. Sie ist eine songorientierte Künstlerin mit einem ganzen Arsenal an Riffs, die das Rock-Blues-Format ganz nach ihren Vorstellungen formt. Im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossen klingt sie, als würde sie den Moment genießen, sobald das rote Licht angeht. Absolut empfehlenswert!

GET READY TO ROCK! Großbritannien

Die Frische von Vanja Sky und ihrer Band ist einfach beeindruckend. Sie veröffentlicht ein herausragendes Rockalbum mit Blues-Tracks und sanftem Jazz. Ohne Zweifel spielt dieses Album auf dem Niveau der ganz Großen.

ZEPPELIN ROCK, Spanien

Vanja Skys Stimme klingt wie Swarovski-Kristall. Sie teilt ihren Schmerz mit uns – und wir fühlen ihn. Auch ihre Gitarrenarbeit ist beeindruckend, und auf diesem Album zeigt sie großes Songwriting-Potenzial. Ein wirklich beeindruckendes Album.

AMERICAN BLUES SCENE

Vanja Skys „Woman Named Trouble“ wurde vom ROCKS MAGAZIN neben AC/DC, Deep Purple, Bob Dylan und Bruce Springsteen zu einer der besten Veröffentlichungen des Jahres 2020 gewählt!

ROCKS MAGAZIN, Deutschland

Vanja Skys „Woman Named Trouble“ ist für alle, die gute, hochwertige Musik lieben. Ein sehr ehrliches, inspiriertes Rock- und Bluesalbum. Zögere keine Sekunde und hol dir dein Exemplar dieses großartigen Albums so schnell wie möglich!

SOUND GUARDIAN, Kroatien