Seit einem Jahr haben wir unsere Blueskiste geöffnet und in der Zeitein abwechslungsreiches und buntes Programm an Blues-Stilen und Musikern präsentiert; nun ziehen wir Bilanz und spielen beim letzten Blueskiste-Konzert des Jahres ein Best of Blueskiste 2018.

Dieses mal wieder mit dabei: Harry Hartmann an den Saxophonen.

Fred Gehart - Gitarre/Gesang/Bluesharp

Sleepy D. Handel - Gitarre/Gesang

Harry Hartmann - Tenor-/Baritonsaxophon

http://www.facebook.com/HartundHandel