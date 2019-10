An diesem Abend wird es nice and cosy in der Blueskiste. Hart & Handel präsentieren Blues zum zuhören und entspannen, mitwippen und mitschnippen oder auch zum tanzen. Gespielt werden eigene Songs sowie bekannte weniger bekannte Bluesklassiker. Dieses mal wieder mit dabei: Harry Hartmann am Saxophon.

Fred Gehart - Gitarre/Gesang/Bluesharp

Sleepy D. Handel - Gitarre/Gesang

Harry Hartmann - Tenor-/Baritonsaxophon

http://www.facebook.com/HartundHandel