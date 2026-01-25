Volle Power Blues

1980 gründeten vier vom Chicago-Blues infizierte Reutlinger Blueskraft und starteten damit eine unglaubliche Karriere: Hunderte von Konzerten in Europa und dem benachbarten Ausland, Support für große Bluesacts wie Johnny Winter, Eric Burdon, Spencer Davis Group, Joanna Connor, Big Time Sarah, Ainsley Lister... Vor allem aber war Blueskraft über mehr als 20 Jahre die Begleitband des legendären Louisiana Red.

Mit ihrem energiegeladenen Rhythm’n’Blues, rau und geradeaus, mit Ausflügen in den guten alten Rock’n’Roll und gefühlvoll interpretierten Balladen werden sie auch das Stuttgarter Publikum ein weiteres Mal von den Stühlen holen.

Jimmi Braun – Gitarre, Gesang

Werner Schulz – Schlagzeug

Wolfgang Theurer – Bass

Oli Weiss – Bluesharp