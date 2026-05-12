Wenn BLUESKRAFT die Bühne erobert, wird der Blues nicht nur gespielt – er wird gelebt! Seit 1980 begeistert die Band mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus kraftvollem Rhythm’n’Blues, mitreißendem Rock’n’Roll und jeder Menge Spielfreude.

Bandleader Jimmi Braun sorgt mit seiner gefühlvollen Gitarre und seiner markanten, erdigen Stimme für echte Gänsehautmomente. Dazu eine pulsierende Rhythmusgruppe und eine Bluesharp, die unter die Haut geht – fertig ist der unverwechselbare BLUESKRAFT-Sound!

Hunderte Konzerte in ganz Europa und gemeinsame Bühnenauftritte mit Bluesgrößen wie Johnny Winter, Eric Burdon und Joanna Connor sprechen für sich. Mehr als ein Jahrzehnt tourte BLUESKRAFT außerdem mit der Chicagoer Blueslegende Louisiana Red, der die Band begeistert als „THIS IS MY BAND!“ bezeichnete.

Authentisch, erdig, energiegeladen – BLUESKRAFT bringt den Blues direkt ins Gleis 1. Ein Muss für alle, die handgemachte Livemusik lieben!

Besetzung: Jimmi Braun (Gitarre, Gesang), Werner Schulz (Schlagzeug), Wolfgang Theurer (Bass), Oli Weiss (Bluesharp).

www.blueskraft.de