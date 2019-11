Seit 40 Jahren gibt es „Blueskraft“ - und das feiert die Band aus Reutlingen mit einer amtlichen Jubiläumstour, die am 28.12. 2019 im Adler in Meidelstetten eröffnet wird.

1980 ging es los: In Reutlingen formierte sich eine neue Band, ver- schrieb sich als eine der ersten in der Region dem Genre Chicago- blues und nannte sich „Blueskraft“. Inzwischen zählen die „Jungs“ zu den ältesten und erfolgreichsten Bluesbands im Land. Vier Jahr- zehnte Bandgeschichte haben das Bluesquartett Schritt für Schritt nach oben in der Gunst der Bluesfans und namhafter Veranstalter gebracht. Heute ist die Band auf internationalen Bühnen zu Gast und eröffnete für wahrhaft legendären Größen. Als Begleitband der Blues-Legende „Louisiana Red“ tourte „Blueskraft“ mehr als 20 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahr 2012, durch die renom- miertesten Clubs, Hallen und Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Musikalisch hat diese enge Verbindung zu dem Blues-Urgestein aus Chicago die Band ganz entscheidend geprägt.

Und noch immer ist der Name Programm – „Blueskraft“ versprüht Power und mitreißende Energie. Die Band um den Gitarristen Jimmi Braun bringt den Blues auf die Bühne wie er sein soll: Rau und geradeaus, aber auch gefühlvoll interpretiert, mit slide-guitar, blues-harp und einer lebendigen Stimme; mitreißendem Rhythm ’n Blues, der sofort ins Blut geht und zum Mitmachen ansteckt – und obendrauf gibt es immer eine satte Portion good old Rock ’n Roll. Aus dieser Mischung prägt die Band einen ureigenen Stil, der - und genau das schätzen die Fans - wirklich die Kraft auch zurückgibt.