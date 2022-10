Blueskraft nun mit Bluesharp statt Piano! In der Stammbesetzung und mit einer neuen Bühnenpräsentation meldet sich Blueskraft nach der Corona-Pause zurück bei den Fans. Mit der Umbesetzung kündigt die Band dem Publikum ein noch intensiveres Bluesfeeling, mehr Dynamik im Zusammenspiel und mehr Emotion im musikalischen Ausdruck an. Dass der Drummer dabei mit kleinem Set und im Stehen (!) spielt, betont den Groove, die Power und die mitreißende Energie, verspricht die Band.

Blueskraft sind: Jimmi Braun - Gitarre und Gesang; Wolfgang Theurer - Bass; Werner Schulz - Drums und Oli Weiß - Bluesharp. Im Jahr 42 der Bandgeschichte, nach hunderten Konzerten und Touren zählt Blueskraft zu den erfolgreichsten Bluesbands im Land. Die Blueser aus der Region eröffneten Concert Shows für wahrhaft legendäre Größen: Johnny Winter (USA), Eric Burdon, (GB), Spencer Davis Group (GB), Joanna Connor (USA), Ainsley Lister (GB), Herbert Grönemeyer Band (D) ....

Als Begleitband des international verehrten "Giant Of Blues", Mr. LOUISIANA RED, tourte Blueskraft mehr als 20 Jahre lang, bis zu seinem Tod im Jahr 2012, durch die renommiertesten Clubs, Hallen und Open Air-Festivals in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Musikalisch hat diese enge Freundschaft zu dem Blues-Urgestein aus Chicago die Band bis heute ganz entscheidend geprägt.

Beginn: 20:30 Uhr