Bluesfeeling mit der Formation BLUESLINE: Wenn sie im Programm stehen, sind die Fans nicht weit.

Die Formation BLUESLINE mit ihrer seit Jahren erfolgreichen Besetzung aus Cameron Robson (guitar, vocals), Dieter Schickert (drums, vocals), Günter Gröner (bluesharp, vocals) und Wolfgang Schwentikowski (bass, vocals) begeistert einfach!

BLUESLINE hat es sich zur Aufgabe gemacht, das typische Blues-Feeling, welches die Magie und Faszination des Blues ausmacht, in authentischem Sound auf individuelle Weise zu interpretieren. Dass dies glaubwürdig gelingt, dazu trägt zum einen die Begeisterung der Musiker für den Blues bei, zum anderen die musikalische Qualität der Band sowie die Tatsache, dass hier 275 Jahre kollektive Lebenserfahrung auf der Bühne präsent sind.

BLUESLINE bietet einen Querschnitt durch die Stilrichtungen der Bluesmusik und spielt z. B. Titel von Muddy Waters, Robert Johnson, Otis Rush, Eric Clapton, B.B. King, John Mayall, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Canned Heat und ZZ Top.