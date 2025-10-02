Bluesrock-Abend mit "Mad At Your Man"

Afterwork-Rauschen mit Mad At Your Man

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim

Liebe Freunde des gepflegten Feierabends!

Am 02. Oktober 2025 setzten wir unsere Afterwork-Waldrauschen-Veranstaltungen fort. Regelmäßig unregelmäßig werden wir verschiedene Bands bei uns zu Gast haben. Im Oktober haben wir die Ehre, “Mad At Your Man” als Gast begrüßen zu dürfen! Wir bluesrocken in die deutsche Einheit 

Mad At Your Man steht für klassischen Blues-Rock, der direkt in Herz und Beine geht. Die fünfköpfige Band bietet eine gelungene Mischung aus traditionellem Blues und frischem Sound: Gary Moore trifft Alannah Myles, aber auch Cream, ZZ Top und Fleetwood Mac finden sich im Repertoire wieder. Mad At Your Man schafft eine lebendige Mischung aus Leidenschaft, Talent und Erfahrung, die Blues- und Rockfans gleichermaßen begeistert.

