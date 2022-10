"Blueswoman" Shanna Waterstown & Band

Shanna Waterstown wurde im tiefen Süden in Florida, USA, geboren. Sie wuchs mit Gospelgesang in einer kleinen Baptistengemeinde auf, zu einer Zeit, als die beliebteste Musik im Radio und in ihrer Heimat "Motown Soul", "Country" und "Gospel" war. Ihre Jugend wurde von vielen unterschiedlichen Musikstilen geprägt und das inspirierte sie, ihre ersten eigenen Kreationen und Kompositionen im Alter von 11 oder 12 Jahren zu schreiben. Shanna gründete mit einigen Nachbarn eine lokale Gruppe und experimentierte damals mit Aufnahmen und Kassetten.

Shanna Waterstown verbrachte viele Jahre in New York City und nahm an Tanz-, Theater- und Comedy-Musicals teil. Dies war das Trainingsfeld für eine junge und inspirierende Künstlerin wie sie. Sie spielte Songs ihrer Jazzfavoriten und trat in einer Off-Off-Broadway-Produktion auf. Bei einer Talentnacht trat sie auf der Bühne im berühmten Apollo-Theater in Harlem auf und zeigte Ihr Talent.

Sie hat in den USA getourt und in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Russland, Ukraine, Polen, Tschechische Republik, Lettland usw. Einschließlich einiger der großen Festivals wie Blues Festival Baden, Blues Festival Basel , Jazzfestival Ascona, Enghien Jazz, Cahors Blues Festival, Leognan Jazz & Blues Hamburg Blues Night, Baltic Blues und viele, viele mehr.

Während sie in Europa war und dort in ihrer Karriere als bedeutende amerikanische Künstlerin aufstieg, hatte sie das Privileg, Shows für James Brown, Buddy Guy, Maceo Parker, Matt Bianco, Louisiana Red und Mud Morganfield zu eröffnen, um nur einige zu nennen.

Beruflich und musikalisch wird sie als echte „Blueswoman“ akzeptiert, Shanna ist auf dem besten Weg (als eine der jüngsten Blues-Frauen unseres Jahrzehnts), alle Blues-Fans in Europa und den USA zu erobern. Lassen Sie sich verzaubern von einer warmen, sinnlichen, kraftvollen und authentischen Stimme.