Blueswoman - Shanna Waterstown & Band

Shanna Waterstown lässt sich in einem Wort beschreiben.

Sie ist einfach eine echte: „Blueswoman“- Shanna lebt und atmet den Blues und die Musik- und das hört man in jeder Zeile, jedem Ton. Ihre Leidenschaft wird besonders spürbar in ihren selbst komponierten und geschriebenen Songs, die jeden in ihren Bann ziehen. Und so ist Shanna als eine der jüngsten Blues-Frauen unseres Jahrzehnts auf dem besten Weg alle Blues-Fans in Europa und den USA zu erobern.

Lasst Euch verzaubern von einer warmen, sinnlichen, kraftvollen und authentischen Stimme.