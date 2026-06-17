Blum & Haugaard Band

Mit einem Konzert der Extraklasse werden die Gastländer Dänemark, Norwegen und Schweden und der Kultursommer 2026 verabschiedet.

Helene Blum und Harald Haugaard haben sich als zwei der bekanntesten Interpreten und Erneuerer der dänischen Musiktradition etabliert und erwecken das kulturelle Erbe ihres Landes auf höchstem künstlerischem Niveau zum Leben.Zusammen mit Kirstine Elise Pedersen, Mikkel Grue und Sune Rahbek schaffen sie Momente des gemeinsamen Erlebens – getragen von musikalischer Exzellenz und einer Ausstrahlung, die unter die Haut geht.

Lust auf ein Picknick in nordischer Tradition zum Abschluss des Kultursommers? Picknicktaschen für zwei mit einer Flasche Kultursommer-Wein, zwei Wraps (Lachs oder vegetarisch) oder Fleischbällchen und einer süßen Kleinigkeit zum Preis von 35 € (40 € mit zwei Gläsern) können bis 11. Juli im i-Punkt verbindlich bestellt und am 25. Juli um 19 Uhr am Eingang zum Uhlandsaal der Schwabenlandhalle abgeholt werden – oder natürlich einfach selbst gepackt und mitgebracht werden!