Blumen, Raupen , Schmetterlinge ...

Frankfurt am Main – Nürnberg – Ostfriesland – Amsterdam - Surinam: Schon die Aufzählung der Wohnorte Maria Sibylla Merians (1647-1717) lässt auf einen in ihrer Zeit Aufsehen erregenden Lebenslauf schließen. Als gelernte Blumenmalerin, passionierte Insektenforscherin und geschickte Geschäftsfrau gelang es der Tochter des Frankfurter Verlegers Matthäus Merian (1593-1650), zunächst als Ehefrau und später als alleinerziehende Mutter das Auskommen ihrer Familie zu sichern…

Dr. Christine Sauer, seit 1998 im Bildungscampus Nürnberg, Leiterin der Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek, präsentiert uns in ihrem Vortrag am Sonntag, 06. Oktober 2019, um 16 Uhr im MUSEUM Sophie La Roche das Leben dieser beeindruckenden Frau und gibt Einblicke in deren beachtenswertes Lebenswerk.