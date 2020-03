Blumen- und Gemüsesamen

Der Frühling steht vor der Tür, im Supermarkt gibt’s die ersten Tüten mit Samen, zum Vorziehen von Pflanzen auf der Fensterbank oder im Gewächshaus. Was viele nicht wissen: bei den preisgünstigen Samen vom Discounter handelt es sich oft um sogenannte „Hybridsamen“.

Ulrike Biedermann erklärt an diesem Termin was das ist und was wir beim Kauf von Samen beachten sollten.

Ulrike Biedermann ist Diplom Volkswirtin und Dozentin für ursprüngliche und natürliche Selbstversorgung für Garten, Wald und Wiese. Sie lehrt u.a. an der Universität Tübingen, im Klimagarten Tübingen, an verschiedenen Bildungseinrichtungen wie (Natur-)Kindergärten, arbeitet mit verschiedenen Solidarischen Landwirtschaften (SOLAWI) zusammen und begleitet Groß & Klein als Kräuterpädagogin. Regionale Ernährungssouveränität ist für die pflanzenbegeisterte Diplom Volkswirtin die Lösung für viele heutiger Probleme. Eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und alle zukünftigen Generationen zu erschaffen, ihr Herzensthema.