Blumenfülle und Herbstlandschaft

Denkt man bei Aquarellen an pastellfarbene nicht deckende Bilder, so belehrt Heike Renz uns eines Besseren. Ihre Blumenbilder entstehen aus impulsiven Farbklecksen und flüchtigen Strichen, die mit einem untrüglichen Gespür für Komposition zielsicher gesetzt sind.

Auch ihre Herbstlandschaften zeugen von einer leidenschaftlicher Übersetzung des Gesehenen und Empfundenen: in ihnen riecht und schmeckt man förmlich das Ammertal.

Heike Renz studierte Kunsterziehung an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und Textildesign an der FH Reutlingen und reiste 20 Jahre lang als Designerin mit eigener Firma um die ganze Welt.

Seit ein paar Jahren widmet sie sich wieder vermehrt der freien Malerei. Sie lebt heute in Herrenberg/Kayh und arbeitet als Designerin, als Dozentin und als freischaffende Künstlerin.

Ausstellungsdauer: 17.09. – 27.10.2019

Volkshochschule Tübingen

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Mo bis Fr 08:30 bis 21:00 Uhr, in den Schulferien Mo bis Fr 09:00 bis 17:00 Uhr.

An den Wochenenden gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Bei Interesse erkundigen Sie sich bitte bis Freitag 12 Uhr bei der Anmeldung unter Tel.: 07071 560329, ob die vhs geöffnet ist.

