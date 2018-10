Blumengarten

Aquarell, Acryl und Gouache von Traudl Unger, Dombühl

Die Künstlerin, Traudl Unger aus Dombühl hat folgende Vita:Ihre künstlerische Fortbildung begann sie1997 bei VHS Hannover. Weiter über2002 VHS Heilbronn, dann Malkurs2003 bei Kunstmaler Günter Reil, Ach (Österreich).2004 Malkurs in Strasbourg,2005 Malkurs im Kunstatelier Weber, Dinkelsbühl2016 Mitgestaltung des Liederbuchs aus Franken, "Ein kleiner Schelm bis Du" - LAG Region an der Romantischen Straße e.V. uns Forschungsstelle für fränkische Volksmusik2017 Malkurs bei Heike Dotzauer, Malerin und Architektin in Nürnberg.Ebenfalls 2017 hat sie erstmals in Wolfrums Galerie ausgestellt.