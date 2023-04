In ihrem neuen Programm „Große Stimmen, Swing und Samba“ gehen Sängerin Juliana Blumenschein und Gitarrist Florin Küppers den Aufnahmen stilprägender Ikonen wie Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Elis Regina und Astrud Gilberto nach. In intimer Duo Besetzung präsentieren Blumenschein-Küppers ihre liebsten Lieder aus dem Great American Songbook, sowie großer brasilianischer Komponisten - so, wie es ihre Vorbilder immer wieder getan haben. Die deutsch-brasilianische Sängerin Juliana Blumenschein schenkt mit ihrer warmen, facettenreichen Stimme jedem Song, ob englisch oder portugiesisch, eine lebendige Tiefe. Sie schafft es einen Ton zu treffen, der berührt, erfüllt und die Geschichten der Songs wie Filmszenen im Kopf entstehen lässt. Begleitet wird sie vom Gitarristen Florin Küppers, der ihre Melodien auf mehrstimmige und vielseitige Weise umspielt. Als Meister der Sologitarre vereint er Bass, Akkorde und Melodien in spannenden Arrangements, wie man es von Joe Pass, Egberto Gismonti und anderen kennt. Und während die Gitarre walked wie ein Kontrabass und swingt wie ein Schlagzeug, brilliert Juliana Blumenschein zwischendurch immer wieder mit virtuosen Scat-Improvisationen. Wenn dann die Sängerin auch noch gleichzeitig zum Singen ihr Pandeiro, eine kleine brasilianische Schellentrommel, spielt, hat man wirklich das Gefühl, eine ganze Band vor sich stehen zu haben. Was jedoch bleibt bei all dieser Vielfalt und Blumenschein-Küppers besonders ausmacht, ist die Freude und Leidenschaft, mit der sie zusammen musizieren. Man hört es nicht nur, man sieht es, wie sie auf der Bühne stehen und fühlt es im ganzen Raum, man ist mittendrin und Teil davon, wie diese zeitlosen Lieder zum Leben erweckt werden. Mit einem abwechslungsreichen Programm und schönen, lustigen und traurigen Liedern aus Jazz, Swing, Samba und Bossa Nova, bringen sie dieses Erlebnis nun auf die Bühne.