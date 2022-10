Blumenwiesen statt Vielschnittrasen: Der Blühpakt Bayern in Ansbach

Im Rahmen des Projekts „Starterkit – 100 blühende Kommunen“ wurde Ansbach ausgewählt und hat 5000 € vom Blühpakt Bayern erhalten.

Das Geld wird nun verwendet, um dem Rückgang von Insekten entgegenzuwirken und den Artenreichtum heimischer Flora und Fauna zu fördern. Damit will auch Ansbach einen Beitrag zu nachhaltigem Artenschutz leisten. Der Blühpaktberater der Regierung von Mittelfranken, Wolfgang Endres, berichtet in dieser Veranstaltung vom Blühpakt und vom Stand der Dinge: Welche Flächen wurden in Ansbach ausgewählt und wie kommt die Arbeit auf ihnen voran? Und wie sollten Flächen überhaupt aussehen, damit sie Insektenaugen als attraktiv erscheinen? Rückmeldungen und Fragen der Teilnehmer*innen sind willkommen.

Referent: Wolfgang Endres, Blühpaktberater der Regierung von Mittelfranken