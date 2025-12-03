BLUPHORIA Moments "Harmony"

bis

Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim

Tauche ein in belebende Erlebnisse und wohltuende Entspannung mit unserer Erlebnismarke BLUPHORIA. In der Vitaltherme & Sauna erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm.

Genieße an diesem Tag besondere Verwöhnmomente mit BLUPHORIA.

Freue dich auf:

  • BLUPHORIA Saunaboot-Zeremonien
  • Mindful-Flow mit Nastja Pressler
  • Breathe & Be mit Nastja Pressler 
  • Einstieg in Taiji & Qigong mit Danielle Disson 
  • Bauchwohl & innere Balance – Impulsvortrag & Selbstmassage
  • Kleine Pausen, große Wirkung – Impulsvortrag zu Achtsamkeit und Harmonie im Alltag 
  • Die Welt der Düfte – Räuchern kennenlernen und erleben 
  • Eventaufgüsse unserer Gästebetreuung

Info

Badewelt-sinsheim.png
Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - BLUPHORIA Moments "Harmony" - 2025-12-03 13:00:00 Google Yahoo Kalender - BLUPHORIA Moments "Harmony" - 2025-12-03 13:00:00 Yahoo Outlook Kalender - BLUPHORIA Moments "Harmony" - 2025-12-03 13:00:00 Outlook iCalendar - BLUPHORIA Moments "Harmony" - 2025-12-03 13:00:00 ical

Tags