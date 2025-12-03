BLUPHORIA Moments "Harmony"

Tauche ein in belebende Erlebnisse und wohltuende Entspannung mit unserer Erlebnismarke BLUPHORIA. In der Vitaltherme & Sauna erwartet dich ein abwechslungsreiches Programm.
Genieße an diesem Tag besondere Verwöhnmomente mit BLUPHORIA.
Freue dich auf:
- BLUPHORIA Saunaboot-Zeremonien
- Mindful-Flow mit Nastja Pressler
- Breathe & Be mit Nastja Pressler
- Einstieg in Taiji & Qigong mit Danielle Disson
- Bauchwohl & innere Balance – Impulsvortrag & Selbstmassage
- Kleine Pausen, große Wirkung – Impulsvortrag zu Achtsamkeit und Harmonie im Alltag
- Die Welt der Düfte – Räuchern kennenlernen und erleben
- Eventaufgüsse unserer Gästebetreuung
Thermen & Badewelt Sinsheim Badewelt 1, 74889 Sinsheim
