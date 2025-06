Wir alle tragen gemeinsame Geschichte in uns. Das Wasser in unserem Körper hat die Geschichten dieser Welt in sich gespeichert.

In der Sprache, die wir geerbt haben, gibt es aber nur zwei Möglichkeiten, ein Körper zu sein. Was ist, wenn wir uns weder in der Muttersprache noch in der Vatersprache bewegen können? Welche anderen Möglichkeiten können wir zusammen entdecken? Können wir eine neue Sprache erfinden? Eine, die wir noch nicht kennen?

In dieser Inszenierung laden vier Schauspieler*innen in einen Garten ein, wie sie ihn sich erträumen. Dabei begeben sie sich auf die Suche nach den eigenen Prägungen, Queersein und Familie. Sie erfinden Geschichten, Lieder und gestalten ihre Umgebung neu: Ein Ort, an dem alles anders sein könnte, wo wir uns tatsächlich begegnen, ehrlich zuhören und Geschichten überschreiben können.

Kim de l’Horizons mehrfach ausgezeichneter Debütroman „Blutbuch” ist Inspirationsquelle, Textsammlung und Zentrum für dieses Theaterstück.