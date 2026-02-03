Blutdruck und Nieren sind eng miteinander verbunden. Ein dauerhaft hoher Blutdruck belastet nicht nur das Herz, sondern kann auch die Nierenfunktion massiv beeinträchtigen.

Über 20 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Bluthochdruck, und die Zahl der Betroffenen steigt stetig. Dabei ist Bluthochdruck oft die Ursache für viele gesundheitliche Probleme – von Schlaganfällen bis zu Nierenversagen. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn der Blutdruck zu hoch ist? Und wie können wir das verhindern?

Hochdruck ist ein bedeutender Risikofaktor für die Nieren, denn er kann ihre Funktion erheblich beeinträchtigen. Unbehandelt kann Bluthochdruck langfristig zu Nierenversagen führen, was eine Dialyse notwendig machen kann.

In seinem Vortrag erklärt der renommierte Hochdruckspezialist, wie Bluthochdruck die Nieren schädigen kann und wie sich dieser Prozess mit der richtigen Behandlung stoppen lässt. Er geht auf die Ursachen von Bluthochdruck ein, erläutert, wie der Körper auf den erhöhten Druck reagiert und welche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen. In seinem Vortrag wird er aufzeigen, wie sich der Blutdruck im Alltag überwachen lässt und welche präventiven Maßnahmen helfen, sowohl den Blutdruck als auch die Nierenfunktion langfristig zu erhalten.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und sich mit dem Experten auszutauschen.

Der Vortrag „Blutdruck und Nieren – Hochdruckreinigung im Körper“ findet in der Reihe „Aktuelles aus der Medizin“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim organisiert.