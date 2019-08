Blüten im Herbst – Wunder der Evolution

× Erweitern Anna Krupp Blockflöten 1 Blumen im Herbst

Viele Pflanzen blühen erst im Herbst. In der Sonntagsführung erklären Experten der Universität Hohenheim die Gründe dafür, welche Strategien hier zugrunde liegen und wie man sich die Entwicklungen während der Evolution vorstellen kann. Weiter kommt in den letzten Jahren neben den evolutionären Entwicklungen auch noch der Klimawandel als eine andere Herausforderung auf die Pflanzen zu. Wie passen sich die Pflanzen daran und die zunehmend höheren Temperaturen an? Kann diese Anpassung schnell genug erfolgen? Und welche Konsequenzen hat dies für Insekten als Bestäuber und deren Fraßfeinde?

Sonntag, 15. September 2019, 14:00 Uhr, Schloss Hohenheim, Schlosspark unter dem Schlossbalkon, 70599 Stuttgart

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)