Endlich. Die von vielen langersehnte Headliner-Tour von BLUTHUND ist da.

Gefeiert im Vorprogramm von Alligatoah, TBS, ENGST und Turbobier wird es jetzt mal Zeit die Clubs selbst voll zu machen.

Feinster STROMGITARRENWUTRAP aus Berlin wird euch in ganz Deutschland, in der Schweiz und Österreich präsentiert.

Wer sich noch an die ausverkaufte erste Tour erinnern kann, weiß: BLUTHUND hinterlässt Fußspuren an den Decken der Clubs. Sei ein Hund, sei dabei!