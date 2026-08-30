Bluthund sind direkt und kompromisslos.

Eindeutig politisch, aber nicht „PC“ – der Mittelfinger fürs Feuilleton.

Keine Regeln und keine Grenzen.

Bluthund machen, was sie wollen. Die vier hinter der Maske nutzen kein Filetiermesser, sondern walzen einfach über alles, was ihnen in die Quere kommt – und davon gibt’s genug.

„Stromgitarrenwutrap“ haben sie ihr Genre getauft: irgendwo zwischen Punk, Rap, Hardcore und Technobeats dürfen sich Metaller, Hip-Hop-Heads und Punks vor Freude weinend in den Armen liegen, während sie die Hooks von „Wir fackeln alles ab“, „Hass Hass Hass“ oder „Scheißwut“ mitschreien – und dabei zusehen, wie Bluthund alles rasieren.