Nächste Blutspende-Aktion in Filderstadt ist am Freitag, 23. September, in Bonlanden, (Uhlberghalle) zwischen 14.30 und 19.30 Uhr. Anmeldung bitte unter www.blutspende.de. Hier finden sie auch weitere Termine im Umkreis. Blutspender sind Lebensretter und immer willkommen! Jede Blutgruppe ist gefragt.