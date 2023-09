Das Deutsche Rote Kreuz unternimmt in Zusammenarbeit mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg wieder eine Blutspende-Aktion für kranke und schwer verletzte Mitbürger.

Alle gesunden Mitbürgerinnen und Mitbürger zwischen 18 Jahren und 73 Jahren sind angesprochen, sich auch einmal durch eine Blutspende in den Dienst der Nächstenhilfe zu stellen. Auch Sie können teilnehmen, sollten jedoch ihren Personalausweis mitbringen. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

Auch in diesen Zeiten ist die Blutspende sehr sicher. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: https://terminreservierung.blutspende.de/m/Rielingshausen-Gemeindehalle

Wie das DRK mitteilt, sind Sie für den Zeitraum der Blutspende von einer eventuellen Ausgangssperre ausgenommen.

Neben den langjährigen „Stammspendern“ sind es vor allem junge Menschen, die den steigenden Bedarf an lebensrettenden Blutkonserven in unserem Lande auch in Zukunft sicherstellen können. In jeder Woche gilt es, über 300 Krankenanstalten des Landes mit 7.500 Blutkonserven zu versorgen.

Ihr Vorteil: Blutspenden bedeutet auch persönliche - und kostenlose - Vorsorge. Wer regelmäßig Blut spendet, weiß immer, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist. Denn vor jeder Blutspende wird er von einem Arzt des DRK-Blutspendedienstes gründlich untersucht. In der Blutspendezentrale wird sein Blut verschiedenen bakteriologischen und serologischen Tests - auch einer Leberfunktionsprobe - unterzogen, bevor die Spende weiterverarbeitet wird. Wenn sich bei den Laboruntersuchungen Werte ergeben sollten, die von der Norm abweichen, wird der Spender umgehend informiert. So konnten schon Tausende von Blutspendern rechtzeitig zu einer ärztlichen Behandlung veranlasst werden.

Wenn auch diese Vorteile des Blutspendens auf der Hand liegen, so kann es natürlich die regelmäßige Konsultation des Hausarztes nicht ersetzen.

www.drk-marbach-ov.de