10. Hüttengaudi rund um den Rosenstein ab 17:00 Uhr

In fünf Hütten rund um den Rosenstein wird einiges geboten. Die Hütten sind ab 17.00 Uhr mit Bewirtung geöffnet, Live Musik gibt es ab 19.00 Uhr. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, einen schönen Abend auf den Hütten zu verbringen. In folgenden Hütten geht es zünftig zu: DAV Heubach, Schwäbischer Albverein Heubach, Heubacher Pfadfinder mit Jurten in der Stellung, Schwäbischer Albverein Lautern und Naturfreundehaus Himmelreich.