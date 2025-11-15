Wir feiern 100 Jahre Eiersheimer Musikanten, zusammen mit den Formationen der Extraklasse.

„Eine kleine dorfMusik“

7 passionierte Musikanten aus 7 kleinen Dörfern aus dem Südburgenland

Blasmusik pur, ungekünstelt, unverfälscht in Stiefeln und Maurerhosen ganz nach dem Motto: So wie`s früher (bei uns daheim) war oder besser gesagt, so wie früher bei uns musiziert wurde…

„Musikatzen“

Musikatzen = Blasmusik. Jedoch ist unsere Blasmusik anders. Wild, frech, aber auch klassisch traditionell. Ein vielseitiger Mix aus Märschen, Polkas, Walzer, Soli und markanten Stücken aus Pop, Rock, Metal, Filmmusik uvm.