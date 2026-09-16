CREEDENCE CLEARWATER REVIVED (USA/UK) feat. Johnnie Guitar Williamson & spec. Guest

“CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL“ dieser kleinen, aber feinen Combo hat die Menschheit einige der eingängigsten und schönsten Songs der Musikgeschichte wie “Suzie Q“, “Proud Mary“ oder “Bad Moon rising“ zu verdanken.

Wenn “CREEDENCE CLEARWATER REVIVED feat. Johnnie Guitar Williamson“, am Sa. 10.10.2026 ab 20:00 Uhr die Bühne der Stadthalle, Lauda erklimmt, dann geht von der ersten bis zur letzten Minute die Post ab, steppt der Bär und bebt der Boden. Man feiert die Wiedergeburt einer Legende! Als special Guest werden “The Fabulous Robert Cotton Band“ die Stadthalle schon mal auf Betriebstemperatur rocken.

“Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson“ setzen im Frühjahr 2026 ihre Welttournee mit einer ausgiebigen Europa-Reise fort. Im Rahmen der “ Big Wheel keep on Turnin Tournee“ führt der Weg des Rock-Vierers zum Glück auch wieder über Deutschland! Noch dazu beglückt uns dann das in Ehren ergraute Quartett nicht nur mit all den allseits bekannten CCR-Hits, sondern auch einem neuem Live-Album!

CCR hat mit ihrem Mix aus Rock'n'Roll Standards, derben, bluesgetränkten Hymnen und der richtigen Prise Country wahre Evergreens geschaffen. Der ellenlange Bandname ist Kuddelmuddel aus Creed (Glaube) und Credence (Vertrauen). Das "Clearwater" stammt witziger Weise aus einer Bierreklame und soll das Wahre und Reine in der Musik symbolisieren, während "Revival" für Wiedergeburt oder Neubeginn steht. Die Woodstock-Legende CCR galt in den späten 60ern und frühen 70ern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt.

“Creedence Clearwater Revived“ hat mit dem neuen Frontmann Bernard “Bernie” Southern ein Pendant für John Fogerty gefunden, der stimmlich dem Original in nichts nachsteht. “Bernie” Southern ist derart überzeugend, dass die Intensität jedes einzelnen Songs wahrhaft zu spüren ist. Voller Hingabe schaffte es das Quartett, die Spirit der Woodstock-Ära erfolgreich in die Neuzeit zu transportieren. Dadurch kommen die vielen CCR-Songs der 60er/70er Jahre nicht puristisch, sondern zeitgemäß rüber, wirken lebendig und klingen eben typisch ala “Creedence Clearwater Revival“.

“Creedence Clearwater Revived feat. Johnnie Guitar Williamson“ überzeugt durch Authentizität und Spielfreude. Für rund zwei Stunden darf sich jeder CCR Fan in die gute alte Zeit zurückversetzten lassen und Welthits wie “Wholl Stop the Rain“, “Hey Tonight“, “Have You Ever Seen the Rain“ uvm. genießen.

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr