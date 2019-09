von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr können Sie in der Rettungswache in Belsen wieder ihr Blut spenden.Blutspender sind Lebensretter, da viele Operationen und lebenswichtige Eingriffe ohne Blut auch in der heutigen Zeit immer noch nicht möglich sind. Gleichzeitig unterstützen Sie mit Ihrer Blutspende auch die Arbeit des DRK Ortsverein Mössingen. Das Team des DRK Mössingen bietet Ihnen im Anschluss an Ihre Blutspende ein reichhaltiges und schmackhaftes Vesperbuffet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mössinger Straße 91

72116 Mössingen

Stadtteil: Belsen