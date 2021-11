Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt. Ein plötzlicher Unfall, eine schwere Krankheit, eine böse Verletzung - Jeder kann plötzlich in die Situation kommen, dringend Blutpräparate zu benötigen. Diese müssen jedoch vorher gespendet worden sein. Daher lädt der DRK-Blutspendedienst in Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Pliezhausen zur Blutspende ein.

Ggf. sind Entnahmetermine, im genannten Zeitraum, über ein Onlinetool des Blutspendedienstes Baden-Württemberg / Hessen im Vorfeld zu reservieren. Wir werden Sie hierzu über das Gemeindeblatt, Facebook und Instagram informieren.