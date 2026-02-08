Blutspenden

Erst wenn’s fehlt fällt’s auf: Jetzt Blutspender werden

Worauf warten? Jetzt liegend Leben retten! Jeder Typ ist gefragt!

Blut spenden? So einfach läuft‘s:

1. Wunschtermin online reservieren und am Tag der Spende reichlich (alkoholfrei) trinken

2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises

3. Ausfüllen des medizinischen Fragebogens

4. Kurzes, ärztliches Gespräch und eine kleine Laborkontrolle

5. Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut, dauert nur 5-10 Minuten

6. Ruhepause und Snacks im Anschluss an die Spende

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter www.blutspende.de/termine