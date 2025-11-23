Blutspendetermin der DRK-Bereitschaft Crailsheim in der Hirtenwiesenhalle

Mo., 05.01.2026, 14.30 Uhr - 19.30 Uhr, Hirtenwiesenhalle, Bürgermeister-Demuth-Allee 2: Blutspendetermin, nur mit vorheriger Online-Terminreservierung.
Info
Hirtenwiesenhalle Crailsheim Bürgermeister-Demuth-Allee 2, 74564 Crailsheim
Dies & Das
bis
Hirtenwiesenhalle Crailsheim Bürgermeister-Demuth-Allee 2, 74564 Crailsheim
Mo., 05.01.2026, 14.30 Uhr - 19.30 Uhr, Hirtenwiesenhalle, Bürgermeister-Demuth-Allee 2: Blutspendetermin, nur mit vorheriger Online-Terminreservierung.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH