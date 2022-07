Bob Dylan Projekt

Axel Nagel (Git., Voc.), Matthias Kehrle (Bass, Perc., Voc.) und Ulrich Brauchle (Git., Muha., Voc.) gestalten gemeinsam ein abendfüllendes Programm mit neu arrangierten Cover-Songs von „His Bobness“, wie Dylan von seinen Fans gerne genannt wird.

12 Songs aus dem umfangreichen Dylan-Oeuvre werden von dem Trio neu aufbereitet und mit eigener Soundvorstellung in Anlehnung an Blues, Folk, Bluegrass, Jazz und Mystik musikalisch verfeinert und umgesetzt. Songideen werden vorgestellt und mit Texten und Bildern soll dem Phänomen Dylan nachgespürt werden. Den Konzertabend begleitet eine Dylan-Hommage Ausstellung im Kunstfenster in der Spitalstrasse 8. Hier zeigt Ulrich Brauchle Radierungen zum Thema Bob Dylan, welche der Künstler in den vergangenen Jahren produziert und in seinem Dylan-Künstlerbuch publiziert hat.

Support: Live-Debüt v. Rudi Salenbauch (Voc.,Keyb.) u.a. M.Muth (Muha.) & Brother GM (Fl.)

Bei schlechter Witterung im Palais.

Für frisches Bier, Getränke und fürs leibliche Wohl sorgt die Familie Kirsch von der Kanne.

Veranstalter: N.A.C. und Weinstube Kanne