Bob Dylan Tribute Show

In einer unterhaltsamen Show präsentiert die siebenköpfige Band "Dylan On The Rocks" die bewegte Geschichte des schon zu Lebzeiten legendären Bob Dylan. Biografische Erzählungen und unsterbliche Songs verschmelzen mit Bildern auf Großleinwand zu einer tiefgründigen Reise durch das kreative Universum des größten Songwriters aller Zeiten.

Der herrlich authentische Live-Soundtrack reicht von Dylans ersten Auftritten 1961 bis in die heutige Zeit und widmet sich besonders seinen Glanzzeiten der 60er und 70er Jahre. Das einfühlsame Porträt des Altmeisters erhellt die Hintergründe seiner Songs, für die er neben höchsten musikalischen Ehrungen auch den Literaturnobelpreis erhalten hat. Ein Programm zum Genießen nicht nur für Dylan-Fans, sondern für alle Freunde zeitloser Folk- und Rockmusik.

Kostenlose Parkplätze finden Sie in unserer Tiefgarage, Zufahrt über die Wollhausstraße. Bitte beachten Sie, dass das Platzkontingent für diese Veranstaltung stark beschränkt ist.

Ihre Sicherheit und Gesundheit liegt uns besonders am Herzen. Bitte beachten Sie deshalb die aktuell geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln sowie unsere Hinweise vor Ort.

Diese Veranstaltung ist an die "3G-Regel" gebunden. Bitte halten Sie am Empfang einen Nachweis für Ihre Impfung, Genesung oder einen aktuellen, maximal 24 Stunden alten Corona-Test bereit.