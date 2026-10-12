Der Songschreiber des Jahrhunderts kündigt neue Tour an

Im Herbst für sieben Shows in Deutschland

Kein Solokünstler der letzten 65 Jahre hat die Musikgeschichte so nachhaltig geprägt wie BOB DYLAN. Der Musiker aus Duluth, Minnesota, ist zweifelsfrei der Songschreiber des Jahrhunderts und wurde vom US-Nachrichtensender Newsweek innerhalb der modernen Popmusik mit dem verglichen, was Albert Einstein für die Physik war.