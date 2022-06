SILLY - mit AnNa R. & Julia Neigel

Vier Jahrzehnte Bandgeschichte, elf Alben, weit über 100 Titel, darunter Klassiker wie „Bataillon d’Amour“, „Mont Klamott“, „Die wilde Mathilde“ oder „Alles rot“. Silly zählt zu den Kultbands aus dem Osten der Republik …

Silly waren schon immer anders als andere Bands: eigensinnig, einfallsreich, unverkennbar und vor allem authentisch. Und sie waren schon immer eine Band, der bewusst ist, dass in dem Wort Unterhaltung auch das Wort Haltung steckt – auch wenn das nicht einfach war, als die Band 1978 in Ost-Berlin gegründet wurde und sich mit ihrer charismatischen Frontfrau Tamara Danz in der DDR schnell einen Namen machte. Als politisch engagierte Band, die ihren Deutschrock mit einer Botschaft verbinden wollte, hatte Silly mit staatlicher Zensur und Veröffentlichungsverboten zu kämpfen.

Nach der Wiedervereinigung gelang es Silly ihre Karriere nahtlos fortzusetzen, gefeiert auch bei zahllosen Auslandstouren bis in die USA. Dann setzt 1996 der Krebstod von Tamara Danz († 43) das jähe Ende der ersten Silly-Ära. Die zweite schrieb die Band mit Schauspielerin Anna Loos hinterm Mikrofon. Und 2019 positionierte sich die Kultband erfolgreich wieder neu und eigenständig, ohne dass die Verbundenheit zu den Karriere-Anfängen verloren ging: Bei den Konzerten 2019 wurden Jäcki, Uwe und Ritchie gesanglich von Julia Neigel (Jule Neigel Band) und Anna R. (Gleis 8, Rosenstolz) auf der Bühne komplettiert.

Vor allem sind Silly eine einzigartige Live-Band - unverfälscht und mit voller Energie erreichen sie mit jedem Ton Herz und Verstand ihrer Zuhörer, die sie mit auf eine Zeitreise nehmen! Die Berliner Rockband kommt mit neuem Album „Instandgesetzt“ im Gepäck auf das Leonpalooza!