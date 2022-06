Dominic Miller & Band

Erstmals präsentiert LEONPALOOZA eine Jazz & Blues Night:

An diesem Abend werden sich auf der Bühne das Who ist Who der Jazz- und Funkszene die Klinke in die Hand geben. Denn kein geringerer als der Ausnahmegitarrist Dominic Miller wird mit seinen Kollegen Nicolas Fiszman (Bass), Jacob Karlson (Keybord) und Ziv Ravitz (Drums) zu gegen sein.

Somit umgibt sich STINGs Freund und Leadgitarrist Miller mit den Besten der Besten der aktuellen Jazz und Funkszene.

Sting, in dessen Band er seit 1991 festes Mitglied ist, bezeichnet Dominic Miller als „meine rechte und meine linke Hand“. Seit dem Album „The Soul Cages“ wirkt er als Gitarrist und Co-Songwriter auf jedem Album des britischen Superstars mit und begleitet ihn rund um den Globus auch bei seinen Tourneen. Ein Vergleich mit Mozart verbietet sich bei Dominic Miller, denn erst mit 15 Jahren lernt der gebürtige Argentinier Gitarre. Die akademische Musikerlaufbahn, u.a. mit Nigel Kennedy als Kommilitonen, hängt er schnell an den Nagel und spielt mit illustren Kollegen wie Level 42, Manu Katché, Chuck Loeb, Manu Dibango, Tina Turner, Youssou N´Dour, Steve Winwood, Peter Gabriel oder, tatsächlich, Luciano Pavarotti. Sensibel, virtuos und mit einem breiten Spektrum von der harten Rockgitarre bis zum unverzerrten, jazzmäßigen Spiel und akustischen Balladentönen. Miller arbeitet nach wie vor mit Sting, hat sich aber parallel dazu zu einem großartigen Solokünstler entwickelt, der ganz ohne Fusion-Klischees und technische Gimmicks das weite Feld zwischen Jazz, Rock und Pop bespielt.