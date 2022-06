PAUL CARRACK & Band

Als Sänger und Musiker hat Paul Carrack einen beachtlichen Lebensweg hinter sich. In der Band MIKE & THE MECHANICS übernahm der Brite die Rolle des Sängers und wurde somit die Stimme des Erfolgshits "Over My Shoulders".

Seine Erfahrungen im Musikbusiness hat Paul Carrack durch die Arbeit mit vielen verschiedenen Bands und namenhaften Künstlern zu verdanken. Unteranderem war der Musiker als Autor an vielen Nummer-1-Hits beteiligt, wie bei der Band Ace am Kassenschlager How Long oder Love Will Keep us Alive von den Eagles, welcher sich 10 Wochen in den US-amerikanischen Charts hielt. 1985 wurde er von Mike Rutherford als Sänger für MIKE & THE MECHANICS engagiert. Die Band etablierte sich mit den Singles Silent Running (On Dangerous Ground) und All I Need Is a Miracle in der Musikbranche sowie in den Top Ten der Billboard Hot 100. Zusammen mit Roger Water´s Begleitband The Bleeding Heart wirkte er am Soundtrack der Spielfilms "Wenn der Wind weht" mit.