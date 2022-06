Nathan Carter & Band

Nathan Carter kommt zurück auf Tour und erobert Deutschland mit seinem unverkennbaren irischen Country Sound und einer begnadeten Stimme.

Mit gerade mal 29 Jahren ist Nathan Carter einer der erfolgreichsten irischen Musiker. Mit vier #1 Alben in Folge, und zwei #1 DVD´s ist er zurzeit der gefragteste Musiker seines Landes. Bereits mit 4 Jahren erlernte er das Spielen des Akkordeons und war der stimmenführende Chorknabe in der Kathedrale in Liverpool.

Sein natürliches Talent sowie seine Hingabe zum Spiel und Gesang brachten ihm in sehr jungen Jahren schon Goldmedaillen des Irish Fleadh Ceoil’s ein. Mit 12 Jahren spielte er bereits in einer „Céilí-Band“.

Obwohl er irische Musik im Blut hatte, zog es ihn zur Country- & Western-Musik der großen amerikanischen Legenden wie Johnny Cash, Waylon Jennings, Don Williams und Dolly Parton hin.

Mit seinem Akkordeon ausgestattet zog er in seinen ganz jungen Jahren durch die irische Clubszene und bewies zudem sein Können am Piano und der Gitarre. Nathan war bereits mit 16 Jahren davon überzeugt, eines Tages von der Musik leben zu können. Sein Vater allerdings war anderer Meinung und besorgte ihm einen gewöhnlichen Job, den er aber nur eine Woche lang ausübte. Seine Tante unterstütze Nathan dabei, seinen Traum zu erfüllen, und fuhr ihn von Club zu Club, von Liverpool nach Birmingham, von London nach Donegal.