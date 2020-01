Bob Reynolds Group (Snarky Puppy)

Bob Reynolds - Saxophonist, Komponist, Bandleader

Der US-amerikanische Ternorsaxophonist Bob Reynolds ist ein gefragter Jazz-Performer, Pädagoge und Sideman sowie ein Mitglied der mit dem Grammy ausgezeichneten Band Snarky Puppy. Reynolds wurde 1977 in Morristown, New Jersey, geboren und wuchs in Jacksonville, Florida, auf. Mit 13 Jahren begann er Saxophon zu spielen. Nach dem Abitur vertiefte er seine Fähigkeiten am Berklee College of Music in Boston, wo er unter anderem mit George Garzone und Hal Crook arbeitete. Als Leader debütierte er 2000 mit "The Bob Reynolds Quartet", gefolgt von "Can't Wait for Perfect" (2006). Im selben Jahr schloss er sich der Band seines früheren Berkleekollegen John Mayer an. Er verbrachte die nächsten fünf Jahre mit dem Popstar, tourte und wirkte auf Alben wie "Where the Light Is" von 2008 und "Battle Studies" von 2009 mit. 2013 kehrte er mit dem Album "Somewhere in Between", das in den digitalen Jazz-Charts die Nummer eins erreichte, zu seiner Soloarbeit zurück. Anschließend gab er sein Snarky Puppy-Debüt auf dem genreübergreifenden Werk "We Like It Here" (2014). Zwei Jahre später kehrte er für die mit einem Grammy ausgezeichnete Platte "Culcha Vulcha" zu Snarky Puppy zurück. 2017 brachte Reynolds die EP "Guitar Band" heraus und veröffentlichte 2018 sein jügstes Album "Quartet" mit Ruslan Sirota am Piano, Janek Gwizdala am Bass und Chaun Horton am Schlagzeug.

Zitate:

"Ein selbstbewusster Saxophonist und ein bescheidener, aber effektiver Komponist." – New York Times

"Bob ist ein höllischer Saxophonist! Sein Klang ist reich und seine Ausführung mühelos." – Michael Brecker, Grammy-preisgekrönter Saxophonist

"Das gehört zur frischesten, fesselndsten und gefühlvollsten Musik, die ich in letzter Zeit gehört habe. Bob Reynolds ist ein großartiger Musiker, der etwas Aufregendes und Originelles zu sagen hat." – Joshua Redman, Grammy-nominierter Saxophonist

Besetzung: Bob Reynolds (sax); Ruslan Sirota (keys); Janek Gwizdala (b); Gene Coye (dr)