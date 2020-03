Boban Markovic Orkestar (SRB)

Die neue CD "Mrak" des legendären Boban Markovic Orkestar aus Serbien ist nun schon seit Monaten in den World Music Charts Euope. In 2020 gehen die brillanten Musiker auf große Welttournee, und kommen neben China, Australien, Vorderer Orient und Amerika natürlich auch in den deutschsprachigen Raum, um mit eurem Publikum einen heißen Balkan-Brass-Exzess zu feiern!

Guca ist eine Kleinstadt in Zentralserbien mit nur 3.000 Einwohnern. Dort organisiert die Stadt seit 1961 jedes Jahr den wichtigsten Blasmusikwettbewerb im ehemaligen Jugoslawien. Es gibt für Musiker keine größere vorstellbare Ehre, als die "erste Trompete" des Guca-Festivals zu gewinnen. Boban nahm 1984 erstmalig am Wettbewerb in Guca teil. 1988 gewann er die „erste Trompete“, gefolgte von vielen weiteren Preisen bis in die tausender Jahre. Er gewann in Guca so oft, dass er selbst aus dem Wettbewerb ausstieg, und daraufhin 2006 als offizieller Botschafter des Wettbewerbs gilt: er überreicht ab jetzt die Preise und spielt exklusive Sonder-Konzerte. Spätestens jetzt hatte sich Boban Markovic nicht nur auf dem Balkan, sondern weltweit einen hervorragenden Ruf erworben.