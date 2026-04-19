Nach dem Erfolg seiner ersten Solo-Tournee kehrt BOBBY VANDAMME auf noch größere Bühnen zurück:

Für den 15. Mai in der Stuttgarter vPorsche-Arena verspricht der "Govaneur" eine noch eindrucksvollere und wildere Show.

Noch nicht lange ist es her, dass BOBBY VANDAMME seine Fans mit seiner ersten Solo-Tournee ins Staunen versetzte. Und erfolgreicher hätte sie wohl kaum laufen können: Schon bei der ersten Show avancierte die Live-Version von "El Capitano" zum regelrechten Hit - live vor Ort mit etlichen Moshpits sowie gleichwohl in den sozialen Netzwerken.

Auf insgesamt zehn Terminen lieferte er eine Show ab, die ihresgleichen sucht - und die Fans waren begeistert. Mit unangekündigten Auftritten von hochkarätigen Rap-Kollegen und -Freunden wie Farid Bang, Milano oder Azet, mit dem er noch während der Tour die gemeinsame Single "Buscape" auskoppelte, hielt er außerdem einige Überraschungen für seine Fans parat.

Kein Wunder also, dass jeder nach Nachschlag ruft - und er wäre nicht der Gova, wenn er nicht nochmal einen draufsetzen würde. Viel verraten wird noch nicht, aber eines sei gewiss: Die Fans dürfen eine energiegeladene Show und neue Songs erwarten und werden einen unvergesslichen Abend voller Spaß, Überraschungen und Gänsehaut-Momente erleben!