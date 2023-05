Bock auf Burg

Die AG Jugendhilfeplanung Wertheim hat wieder Einiges für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie vorbereitet.

Über 15 Stationen zum Mitmachen, Ideen sammeln und immer wieder nachmachen. Und einige Aktionen, wie Abseilen vom Bergfried oder selbstgefaltete Flieger von der Altane in die Altstadt segeln lassen, die man einfach nur auf der Burg machen kann. Unterschiedliche Showeinlagen, wie z.B. der Kinder von Physical Funk by Chriz und weiterer Acts runden das Event ab. Als Höhepunkt dürfen Kinder und Jugendliche ihre Talente wie Tanzen, Singen etc. auf der großen Bühne zeigen.