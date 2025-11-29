Bock auf Comedy 2025 – Lachen, bis die Tränen kommen!

Nach dem grandiosen Erfolg im letzten Jahr heißt es auch 2025 wieder: Bühne frei für beste Unterhaltung und jede Menge Humor! Am 29. November 2025 verwandelt sich die Wilhelm-Frey-Kulturhalle Widdern erneut in das Zentrum des Lachens.

Freut euch auf ein neues, hochkarätiges Comedy-Line-up, frische Pointen und ein Publikum, das mit bester Stimmung dabei ist. Ein Abend voller Spaß, Witz und Überraschungen wartet – also jetzt schon Tickets sichern, bevor es zu spät ist!